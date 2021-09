L'aluminium soutenu par le coup d'Etat en Guinée

(AOF) - Le cours de l'aluminium a atteint un nouveau plus haut depuis dix ans aujourd'hui après le coup d'Etat militaire en Guinée. Les investisseurs s'inquiètent d'une éventuelle interruption de la chaine d'approvisionnement de métal léger. Le pays détient en effet environ un quart des réserves mondiales de bauxite, De ce minerai on extrait un composé chimique appelé alumine qui est ensuite transformé en aluminium. A Londres, le cours de la tonne gagne 0,9% à 2 757 dollars.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.