L'aluminium proche de ses plus hauts de l'année

(AOF) - Les cours de l'aluminium évoluent à des niveaux historiquement hauts depuis début décembre. Aujourd'hui, les contrats futures à 3 mois s'échangent à 2 056,50 dollars la tonne (+0,17%) au London Metal Exchange, proches de leur record depuis deux ans au début du mois de décembre (2 064,50 dollar la tonne). Cela représente une hausse de plus de 40% depuis leurs plus bas de l'année en mars. Une hausse motivée en premier lieu par la forte demande en matériaux de base en Chine, où la production industrielle repart, ainsi que par les besoins en canettes (bières et sodas) des personnes confinées.

A cela s'ajoute un risque de sanction des Etats-Unis envers United Co. Rusal, un des plus gros producteurs d'aluminium (représentant 7% de la production globale) originaire de Russie, et dirigé par un proche de Vladimir Poutine.