L'aluminium fait une pause

(AOF) - Le cours des futures à 3 mois sur l'aluminium ont reculé de 0,81% ce mardi au London Metal Exchange, à 1 827,50 dollars la tonne, tempérant quelque peu la récente flambée des prix des métaux industriels. En effet, à l'instar du cuivre ou du nickel, l'aluminium a lui aussi pu compter sur la solide reprise économique en Chine. Le 16 octobre dernier, il a même atteint son plus haut niveau depuis un an et demi à 1 870,50 dollars la tonne. Mais les stocks ayant reculé de 14% depuis début août dans les entrepôts agréés par le LME, la pause dans la hausse des prix ne pourrait être que temporaire.