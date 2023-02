L'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi passe à la vitesse supérieure

(AOF) - L'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a annoncé ce lundi une série de nouvelles initiatives pour faire passer leur partenariat à l’étape supérieure. Cette approche vise à maximiser la création de valeur pour toutes les parties prenantes de l'Alliance et comprendra des projets opérationnels à forte création de valeur en Amérique latine, en Inde et en Europe ainsi qu'une agilité stratégique accrue avec de nouvelles initiatives auxquelles les partenaires peuvent se joindre.

Ce programme de grande envergure ouvre la voie au renouvellement et au renforcement de ce partenariat de 24 ans, en créant un nouvel esprit et en exploitant les technologies des trois membres de l'Alliance. Ce nouveau partenariat créera des opportunités additionnelles de croissance et améliorera l'efficacité opérationnelle de chaque entreprise pour innover et se transformer sur le marché automobile et des nouvelles mobilités, qui évolue rapidement.

Les domaines de collaboration incluent l'intention de Nissan d'investir jusqu'à 15% dans Ampere, l'entité EV & Software de Renault Group en Europe, dans le but de devenir un investisseur stratégique.

Grâce à ce projet d'investissement dans Ampere, Nissan pourra accélérer ses opportunités de business pour Nissan en Europe.

Mitsubishi Motors envisagerait également d'investir dans Ampere.

Nissan et Mitsubishi Motors deviendront des clients de Horse, une initiative de Renault Group visant à accroître les effets d'échelle et la couverture du marché pour ses technologies de motorisations thermiques et hybrides à faibles émissions (ICE).