L'alliance Renault-Nissan dans une dynamique "incroyablement positive"-Senard

PARIS, 11 juin (Reuters) - L'alliance entre Renault ENA.PA et ses partenaires japonais Nissan 7201.T et Mitsubishi 7211.T est dans une dynamique "incroyablement positive" après avoir connu des moments difficiles dans le passé, a déclaré jeudi le président du constructeur automobile français. "Le travail a été fait, nous sommes dans une dynamique incroyablement positive", a déclaré Jean-Dominique Senard lors d'une audition à l'Assemblée nationale. "Je suis très confiant dans l'avenir du groupe et de l'automobile malgré cette crise. En France, si les conditions sont réunies, si la confiance est là, je pense que la consommation peut reprendre rapidement, il va bien sûr falloir accompagner cette reprise", a-t-il ajouté. (Gilles Guillaume, avec Jean-Michel Bélot, édité par Blandine Hénault)

