L'Allemand Henkel s'apprête à racheter la marque de soins capillaires Olaplex, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant allemand de biens de consommation Henkel HNKG.DE est en pourparlers avancés pour acheter Olaplex OLPX.O dans le cadre d'une transaction qui valoriserait le fabricant américain de produits de soins capillaires à environ 2 dollars par action, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des sources.

Henkel pourrait annoncer un accord pour Olaplex dans les prochains jours, selon le rapport.

Les actions d'Olaplex ont augmenté de plus de 14 %, à 1,52 $, dans les échanges après les heures de bureau, à la suite de ce rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information. Henkel et Olaplex n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau.