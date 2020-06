Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne vise 2022 pour ramener l'économie au niveau d'avant-crise Reuters • 04/06/2020 à 12:01









BERLIN, 4 juin (Reuters) - Le ministre de l'Economie allemand, Peter Altmaier, a déclaré jeudi que son objectif était de ramener d'ici au second semestre 2022 la première économie d'Europe à son niveau d'avant la crise du coronavirus. "Il y a de la lumière au bout du tunnel", a-t-il dit à des journalistes, précisant tabler sur un retour à la croissance dès le deuxième semestre de cette année. La coalition gouvernementale dirigée par Angela Merkel est parvenue mercredi à un accord sur un plan de relance de 130 milliards d'euros. Selon Peter Altmaier, il s'agit du plus important plan de soutien à l'économie lancé depuis la création de la République fédérale d'Allemagne en 1949. "L'économie n'a pas encore touché le fond", a-t-il prévenu. "Dans les semaines et les mois à venir, nous allons connaître ensemble des moments difficiles. Il y a de la lumière au bout du tunnel." "Mon objectif comme ministre de l'Economie, l'objectif du gouvernement fédéral, c'est de retrouver le chemin de la croissance dès cette année, au second semestre de l'année, pour enclencher une dynamique de croissance forte d'environ 5% l'an prochain et retrouver au deuxième semestre 2022 au plus tard notre vigueur d'avant la pandémie du coronavirus." (Paul Carrel, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

