L'Allemagne va prendre 25% de l'équipementier de défense Hensoldt - sources

BERLIN/MUNICH, 12 décembre (Reuters) - L'Etat allemand va acquérir 25,1% de l'équipementier de défense Hensoldt HAGG.DE auprès du fonds de capital investissement KKR KKR.N pour 464 millions d'euros, a-t-on appris samedi de sources informées du projet. Cette acquisition vise à empêcher un acheteur étranger de prendre le contrôle de cet équipementier, dont les capteurs haute définition équipent notamment les avions de chasse Tornado, ont dit les sources. Hensoldt, ancienne filiale d'Airbus AIR.PA , s'est introduit en Bourse en septembre. Il fournit aussi des systèmes de radar pour les chasseurs Eurofighter et des périscopes pour les chars Leopard et Puma. KKR, qui a acheté l'équipementier allemand en 2016, contrôle toujours plus de 60% du capital après l'IPO. Hensoldt et KKR ont refusé de s'exprimer. (Sabine Siebold et Alexander Hübner version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.63% KKR & CO NYSE +1.51%