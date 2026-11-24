L'Allemagne prévoit d'investir plus de 4 milliards d'euros (4,4 milliards de dollars) dans l'acquisition de nouveaux missiles Patriot et d'équipements connexes, selon des documents des ministères de la Défense et des Finances consultés mardi par Reuters.
Bien que le nombre exact de missiles ne soit pas précisé dans ces documents, le contrat de base prévoit une commande minimale de 480 unités, dont la livraison est prévue entre 2030 et fin 2033.
(1 dollar = 0,9167 euro)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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