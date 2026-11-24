L'Allemagne va investir plus de 4 milliards d'euros dans la modernisation du système de défense aérienne Patriot, selon des documents

L'Allemagne prévoit d'investir plus de 4 milliards d'euros (4,4 milliards de dollars) dans l'acquisition de nouveaux missiles Patriot et d'équipements connexes, selon des documents des ministères de la Défense et des Finances consultés mardi par Reuters.

Bien que le nombre exact de missiles ne soit pas précisé dans ces documents, le contrat de base prévoit une commande minimale de 480 unités, dont la livraison est prévue entre 2030 et fin 2033.

(1 dollar = 0,9167 euro)