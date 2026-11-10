L'Allemagne va dépenser 6,6 milliards d'euros pour acquérir 50% de KNDS

Un hélicoptère SH20 fabriqué par KNDS, équipé d'une mitrailleuse

BERLIN, 10 novembre (Reuters) - Le gouvernement allemand déboursera ‌6,6 milliards d'euros pour acquérir une participation dans le groupe franco-allemand de défense ​KNDS, ont déclaré mardi à Reuters deux sources proches du dossier.

Berlin a conclu la semaine dernière un accord avec la famille propriétaire de KNDS pour ​acquérir une participation de 50% dans le constructeur des chars Leopard 2, comme l'indique un document gouvernemental, ​dans le but d'exercer une plus ⁠grande influence sur les technologies de défense stratégiques.

Un prix de 6,6 milliards ‌d’euros pour une participation de 50% est nettement inférieur à ce que le gouvernement avait initialement envisagé pour une participation prévue ​de 40%. Jusqu’à 7,2 ‌milliards d’euros avaient été alloués à cette transaction initialement ⁠proposée en juin.

C’est le magazine "Der Spiegel" qui a été le premier à révéler le prix d’achat. Citant des sources parlementaires, il a indiqué que ce prix ⁠reposait sur une ‌valorisation de KNDS à 11,2 milliards d’euros avant l’introduction en ⁠bourse du groupe, qui a finalement été suspendue, à laquelle s’ajoute une ‌prime d’un milliard d’euros.

Le gouvernement allemand a refusé de commenter les ⁠détails confidentiels des négociations en cours, se contentant de ⁠déclarer que l’investissement prévu ‌constituait "une décision importante à un moment où la situation en matière de ​sécurité en Europe évolue considérablement".

Les familles actionnaires ‌n’ont pas souhaité s’exprimer.

Selon un document du ministère des Finances préparé à l’intention de la commission ​budgétaire du Parlement, l’Allemagne vise à égaler l’influence de la France au sein de KNDS et à éviter d’être mise en minorité lors ⁠des décisions clés.

L’Allemagne acquerrait dans un premier temps la participation des familles, Berlin et Paris prévoyant de réduire leurs participations à 40% chacune dans le cadre d’une future introduction en bourse si les conditions du marché le permettent.

(Reportage Markus Wacket et Alexander Huebner, rédigé par Ludwig Burger ; Version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)