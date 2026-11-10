 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Allemagne va dépenser 6,6 milliards d'euros pour acquérir 50% de KNDS
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 13:18

Ajouter Boursorama à vos sources

Un hélicoptère SH20 fabriqué par KNDS, équipé d'une mitrailleuse

Un hélicoptère SH20 fabriqué par KNDS, équipé d'une mitrailleuse

BERLIN, 10 novembre (Reuters) - Le gouvernement allemand déboursera ‌6,6 milliards d'euros pour acquérir une participation dans le groupe franco-allemand de défense ​KNDS, ont déclaré mardi à Reuters deux sources proches du dossier.

Berlin a conclu la semaine dernière un accord avec la famille propriétaire de KNDS pour ​acquérir une participation de 50% dans le constructeur des chars Leopard 2, comme l'indique un document gouvernemental, ​dans le but d'exercer une plus ⁠grande influence sur les technologies de défense stratégiques.

Un prix de 6,6 milliards ‌d’euros pour une participation de 50% est nettement inférieur à ce que le gouvernement avait initialement envisagé pour une participation prévue ​de 40%. Jusqu’à 7,2 ‌milliards d’euros avaient été alloués à cette transaction initialement ⁠proposée en juin.

C’est le magazine "Der Spiegel" qui a été le premier à révéler le prix d’achat. Citant des sources parlementaires, il a indiqué que ce prix ⁠reposait sur une ‌valorisation de KNDS à 11,2 milliards d’euros avant l’introduction en ⁠bourse du groupe, qui a finalement été suspendue, à laquelle s’ajoute une ‌prime d’un milliard d’euros.

Le gouvernement allemand a refusé de commenter les ⁠détails confidentiels des négociations en cours, se contentant de ⁠déclarer que l’investissement prévu ‌constituait "une décision importante à un moment où la situation en matière de ​sécurité en Europe évolue considérablement".

Les familles actionnaires ‌n’ont pas souhaité s’exprimer.

Selon un document du ministère des Finances préparé à l’intention de la commission ​budgétaire du Parlement, l’Allemagne vise à égaler l’influence de la France au sein de KNDS et à éviter d’être mise en minorité lors ⁠des décisions clés.

L’Allemagne acquerrait dans un premier temps la participation des familles, Berlin et Paris prévoyant de réduire leurs participations à 40% chacune dans le cadre d’une future introduction en bourse si les conditions du marché le permettent.

(Reportage Markus Wacket et Alexander Huebner, rédigé par Ludwig Burger ; Version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
90,2 -2,17%
CAC 40
8 330,99 +1,19%
2CRSI
16,84 -2,04%
BIOPHYTIS
0,0433 -3,56%
SOITEC
101,65 +1,77%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank