L'Allemagne va dépenser €6,6 mds pour acquérir 50% de KNDS

Le gouvernement allemand déboursera 6,6 milliards d'euros pour acquérir une participation dans le groupe franco-allemand de défense KNDS, ont déclaré mardi à Reuters deux sources proches du dossier.

Berlin a conclu la semaine dernière un accord avec la famille propriétaire de KNDS pour acquérir une participation de 50% dans le constructeur des chars Leopard 2, comme l'indique un document gouvernemental, dans le but d'exercer une plus grande influence sur les technologies de défense stratégiques.

Un prix de 6,6 milliards d’euros pour une participation de 50% est nettement inférieur à ce que le gouvernement avait initialement envisagé pour une participation prévue de 40%. Jusqu’à 7,2 milliards d’euros avaient été alloués à cette transaction initialement proposée en juin.

C’est le magazine "Der Spiegel" qui a été le premier à révéler le prix d’achat. Citant des sources parlementaires, il a indiqué que ce prix reposait sur une valorisation de KNDS à 11,2 milliards d’euros avant l’introduction en bourse du groupe, qui a finalement été suspendue, à laquelle s’ajoute une prime d’un milliard d’euros.

Le gouvernement allemand a refusé de commenter les détails confidentiels des négociations en cours, se contentant de déclarer que l’investissement prévu constituait "une décision importante à un moment où la situation en matière de sécurité en Europe évolue considérablement".

Les familles actionnaires n’ont pas souhaité s’exprimer.

Selon un document du ministère des Finances préparé à l’intention de la commission budgétaire du Parlement, l’Allemagne vise à égaler l’influence de la France au sein de KNDS et à éviter d’être mise en minorité lors des décisions clés.

L’Allemagne acquerrait dans un premier temps la participation des familles, Berlin et Paris prévoyant de réduire leurs participations à 40% chacune dans le cadre d’une future introduction en bourse si les conditions du marché le permettent.

(Reportage Markus Wacket et Alexander Huebner, rédigé par Ludwig Burger ; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)