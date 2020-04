Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne se dirige vers une chute de 6,6% du PIB en 2020-Ifo Reuters • 28/04/2020 à 10:49









BERLIN, 28 avril (Reuters) - L'institut allemand d'études économiques Ifo a déclaré mardi s'attendre à une chute de 6,6% du produit intérieur brut (PIB) cette année, ajoutant que l'activité pourrait devoir attendre la fin 2021 pour retrouver son niveau d'avant l'épidémie. La première économie d'Europe s'est contractée de 1,9% sur les trois premiers mois de l'année et la baisse du PIB devrait atteindre 12,2% au deuxième trimestre, précise-t-il sur la base des taux d'utilisation des capacités de production des entreprises. "On ne reviendra pas à la situation 'pré-corona' avant la fin 2021", a dit Timo Wollmershaeuser, directeur de la prévision économique de l'institut, cité dans un communiqué. Un tel scénario supposerait une croissance de 8,5% l'année prochaine, a-t-il précisé. Le climat des affaires en Allemagne mesuré chaque mois par l'Ifo a subi en avril sa plus lourde chute jamais enregistrée, pour tomber à son plus bas niveau depuis la réunification du pays en 1990. (Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

