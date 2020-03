Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne renouera avec l'austérité une fois la crise sanitaire terminée-Altmaier Reuters • 24/03/2020 à 10:01









BERLIN, 24 mars (Reuters) - Le gouvernement allemand reprendra sa politique d'austérité une fois la crise du coronavirus terminée et s'est engagé a rembourser sa dette à partir de 2023, a annoncé mardi le ministre de l'Economie, Peter Altmaier. Berlin a dévoilé lundi un plan de 750 milliards d'euros pour atténuer les conséquences économiques de la crise qui prévoit une augmentation de l'endettement inédite depuis 2013. "Une fois la crise terminée - nous espérons que ce sera le cas dans quelques mois -, nous reviendrons à la politique d'austérité et, dès que possible, à la politique de l'équilibre budgétaire", a promis Peter Altmaier sur l'antenne de la ZDF. "Les conditions (d'emprunt) sont favorables parce que tout le monde croit en nous et considère que nous ne le ferons que si c'est nécessaire", a-t-il poursuivi. Le gouvernement allemand juge inéluctable une contraction du produit intérieur brut (PIB). Si son ampleur est encore difficile à déterminer précisément, le projet de budget rectificatif se fonde sur l'hypothèse d'une chute d'environ 5% du PIB cette année. (Madeline Chambers, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Stéphane Brosse)

