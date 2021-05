L'Allemagne relève ses objectifs de réduction de CO2

(AOF) - Le gouvernement allemand a approuvé mercredi des objectifs plus ambitieux de réduction des émissions de CO2, a révélé Reuters. L'Allemagne se fixe désormais pour objectif de réduire ses émissions de dioxyde de carbone de 65% d'ici 2030, par rapport à leurs niveaux de 1990, au lieu de 55% précédemment. La première économie européenne visera également la neutralité carbone d'ici 2045, avec cinq ans d'avance sur le calendrier initial, croit savoir l'agence de presse.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.