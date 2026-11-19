L'Allemagne relève le niveau de menace pour la sécurité informatique

Réunion hebdomadaire du gouvernement allemand à Berlin

BERLIN, 19 novembre (Reuters) - Les autorités allemandes ont relevé jeudi d'un ‌cran leur évaluation de la menace pesant sur les systèmes informatiques, la portant au niveau "tendu à critique", soulignant ​que l'intelligence artificielle (IA) agentique offre de nouvelles possibilités aux cybercriminels.

De nombreuses entreprises et de nombreux consommateurs ont un sentiment illusoire de sécurité face aux risques auxquels ils sont exposés, selon le rapport publié jeudi par l’Office ​fédéral allemand de la sécurité des technologies de l’information (BSI).

L'agence publie cette évaluation une fois par an. L'année dernière, elle avait qualifié la situation ​de "tendue".

Le relèvement du niveau du risque vient dans la foulée ⁠d'une série de cyberattaques qui ont affecté l'Europe ces derniers mois, dont celle qui a perturbé ‌les systèmes de réfrigération de supermarchés dans plusieurs pays.

Des banques de sang françaises et des hôpitaux allemands ont également été victimes de cyberattaques, soulignant la menace qui pèse ​sur les structures interconnectées qui sous-tendent les ‌économies modernes.

Mercredi, le BSI a participé à l'alerte émise par plusieurs Etats ⁠au sujet d'une faille critique dans le langage de programmation Java, très utilisé, susceptible de permettre aux pirates d'accéder à des systèmes informatiques.

"Alors que l'exploitation des vulnérabilités nécessitait auparavant des connaissances spécialisées et un certain temps, ⁠les attaques deviennent toujours plus ‌rapides, moins coûteuses et mieux ciblées", indique le rapport.

Le Cyber Index du BSI, qui ⁠mesure les menaces en matière de cybersécurité, a fortement augmenté depuis le milieu de l'année dernière, passant ‌de 124 points à la même période en 2025 à 238 points au milieu de ⁠cette année.

Les modèles d'IA hautement performants sont capables de détecter et d'exploiter les ⁠failles à une vitesse et ‌à une échelle croissantes, selon le rapport.

Les attaques par courriel sont en recul, lit-on encore dans le rapport, ​qui note que les acteurs malveillants privilégiant désormais l'utilisation ‌de modèles d'IA pour cibler directement les systèmes informatiques.

Les "surfaces d'attaque" - c'est-à-dire l'ensemble des points d'entrée potentiels et des zones vulnérables - ont considérablement ​augmenté avec la généralisation de la numérisation et des appareils connectés en Allemagne, précise le rapport.

Le BSI estime que les autorités progressent dans le renforcement de la réglementation en matière de cybersécurité, mais estime ⁠que de nombreuses entreprises tardent à consolider leurs défenses.

Ces dernières négligent notamment d'utiliser l'IA pour détecter les vulnérabilités avant qu'elles ne soient exploitées.

"Les petites et moyennes entreprises constituent l’épine dorsale de l'économie allemande, mais disposent souvent de peu de moyens pour contrer les attaques", indique le rapport.

Les opérateurs d'infrastructures critiques, soumis à une réglementation plus stricte, sont généralement mieux protégés, mais il existe "une marge d'amélioration", ajoute-t-il.

(Reportage James Mackenzie, version française Elena ​Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)