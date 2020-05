Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne redoute un Brexit dur si la Grande-Bretagne refuse de prolonger les délais Reuters • 09/05/2020 à 04:34









PARIS, 9 mai (Reuters) - Le ministre allemand des affaires étrangères, Heiko Maas, a déclaré samedi dans une interview au journal Augsburger Allgemeine qu'il y avait un risque croissant de Brexit dur au coeur de la crise sanitaire du coronavirus, les négociations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne sur les futures relations commerciales n'ayant guère progressé. "Il est inquiétant que la Grande-Bretagne s'écarte de nos déclarations communes sur des point clés des négociations", a déclaré Maas. "Ce n'est tout simplement pas possible, car les négociations constituent un ensemble complet tel qu'il a été présenté dans la déclaration", a-t-il ajouté. Maas a déclaré qu'il n'y avait actuellement aucun terrain d'entente sur la manière de concevoir un accord commercial global ni sur la question de savoir s'il fallait prolonger la période de négociation au-delà de la fin de l'année. "Le gouvernement britannique refuse toujours de prolonger le délai", a-t-il dit. "Si cela continue, nous devrons faire face au Brexit en plus du coronavirus à la fin de l'année". (Michael Nienaber; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.