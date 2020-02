Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne promet une nouvelle réunion sur la Libye mi-mars Reuters • 02/02/2020 à 22:20









FRANCFORT, 2 février (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères des pays engagés dans la recherche d'une solution au conflit en Libye devraient se réunir à nouveau mi-mars, a déclaré dimanche le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas. L'accord de cessez-le-feu conclu lors de la conférence de Berlin le 19 janvier est resté lettre morte, les belligérants et leurs alliés respectifs continuant d'acheminer combattants et armes en Libye. Pour donner une chance au processus de paix, il est essentiel que des représentants de Fayez Serraj, Premier ministre du gouvernement de Tripoli reconnu par la communauté internationale, et du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'est du pays, se rencontrent "dans les prochains jours", a dit Heiko Maas à la chaîne ZDF. Les belligérants étaient convenus à Berlin qu'une telle réunion aurait lieu mercredi dernier sous l'égide des Nations unies. (Andreas Rinke)

