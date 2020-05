Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne prolonge jusque mi-juin les contrôles à la frontière avec la France Reuters • 13/05/2020 à 12:24









BERLIN, 13 mai (Reuters) - L'Allemagne s'est entendue avec la France pour prolonger jusque mi-juin les contrôles à leur frontière en raison de l'épidémie de coronavirus, même si un nombre aussi élevé que possible de postes frontaliers seront ouverts à partir de vendredi, a déclaré mercredi le ministre allemand de l'Intérieur. Un accord similaire a été conclu avec l'Autriche et la Suisse. "L'objectif est qu'à partir de mi-juin, nous voulons avoir la libre circulation en Europe", a dit Horst Seehofer. (Madeline Chambers version française Jean-Philippe Lefief et Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.