L'Allemagne prévoit €100 milliards de dette nouvelle - Der Spiegel

BERLIN, 15 mai (Reuters) - Le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, prépare pour la fin de l'été un collectif budgétaire qui pourrait prévoir 100 milliards d'euros d'endettement supplémentaire afin de compenser la chute des recettes fiscales, écrit vendredi l'hebdomadaire Der Spiegel. Le texte porterait le déficit budgétaire à plus de 10% du produit intérieur brut (PIB) cette année, soit son plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale, ajoute l'article. Il inclurait 50 milliards d'euros dédiés à un plan de relance de l'économie attendu au second semestre. (Thomas Escritt, version française Marc Angrand, édité par Bertrand Boucey)

