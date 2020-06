Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne prête à lever les restrictions de voyages dans l'UE le 15/06-sces Reuters • 03/06/2020 à 10:35









BERLIN, 3 juin (Reuters) - L'Allemagne prévoit de lever les restrictions de déplacements dans les Etats de l'Union européenne, la Suisse, l'Islande, la Norvège, la Grande-Bretagne et le Liechtenstein à partir du 15 juin si l'évolution de l'épidémie de coronavirus dans ces pays le permet, a-t-on appris mercredi de sources gouvernementales. Cette levée des mesures de restriction instaurées mi-mars pour tenter de freiner la propagation du virus, sera également conditionnée à l'ouverture des frontières des pays concernés aux voyageux allemands, ont précisé ces sources. (Sabine Siebold et Andreas Rinke, version française Marine Pennetier, édité par Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.