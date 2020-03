Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne prépare un budget de crise de 100 mds d'euros - presse Reuters • 20/03/2020 à 14:56









BERLIN, 20 mars (Reuters) - L'Allemagne se prépare à adopter un budget spécial d'au moins 100 milliards d'euros pour faire face à la crise du coronavirus, rapporte vendredi le quotidien Handelsblatt, citant des sources officielles. Ce budget, ajoute le quotidien financier, sera financé entièrement par la dette. Il devrait être entériné lundi par le cabinet fédéral. La moitié de la somme sera versée dans un fonds d'urgence destiné aux petites entreprises, ajoute le Handelsblatt. L'Allemagne devrait ainsi faire exception à une règle inscrite dans la Constitution allemande qui n'autorise l'Etat fédéral à émettre de la nouvelle dette que dans la limite de 0,35% du produit intérieur brut. Ce plafond peut cependant être dépassé si le pays est frappé par une catastrophe naturelle ou une "urgence exceptionnelle" qui ne relèvent pas du contrôle de l'Etat et affectent significativement sa situation financière. (Paul Carrel, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.