L'Allemagne lorgne sur les participations de RWE et E.ON dans la société nucléaire Urenco, selon la presse

Le gouvernement allemand prévoit d'acquérir la participation combinée d'un tiers des groupes énergétiques allemands RWE RWEG.DE et E.ON EONGn.DE dans la société nucléaire londonienne Urenco, ont rapporté vendredi deux journaux allemands.

La Grande-Bretagne et les Pays-Bas détiennent chacun un tiers d’Urenco, tandis que les deux groupes allemands, qui exploitaient autrefois des centrales nucléaires en Allemagne, détiennent le tiers restant.

Urenco, l’une des plus grandes sociétés d’enrichissement d’uranium au monde, exploite toujours une usine d’enrichissement dans l’ouest de l’Allemagne, bien que le pays ait mis hors service sa dernière centrale nucléaire en 2023.

Le groupe, qui exploite également des sites en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et aux États-Unis, devrait produire de l’uranium hautement enrichi destiné aux sous-marins britanniques, a rapporté le journal *Süddeutsche Zeitung*, citant des sources au sein de la coalition allemande.

Le journal *Die Welt*, qui a été le premier à faire état de ces projets — en citant des sources bien informées —, a indiqué que Berlin semblait déterminé à rester impliqué dans la technologie nucléaire pour des raisons géopolitiques.

Le ministère allemand de l’Énergie, Urenco, RWE et E.ON ont refusé de commenter.

"Die Welt" précise que les deux groupes énergétiques envisagent de céder leurs participations respectives à la suite de la sortie du nucléaire de l’Allemagne et parce qu’Urenco s’implique de plus en plus dans le secteur du nucléaire militaire.

Ces informations font suite à l’apparition, jeudi, dans un document du budget fédéral préparé à l’intention des législateurs, d’une dépense de 4 milliards d’euros (4,4 milliards de dollars). Ce document précisait que ces fonds étaient destinés à l’acquisition et à la détention de participations dans des entreprises du secteur de l’énergie. Il ne fournissait toutefois aucun détail supplémentaire.

Le ministère de l’Énergie a refusé de donner plus de précisions.

Selon *Die Welt* et la *Süddeutsche*, ce document laisse entendre que le montant inscrit au budget était destiné à l’achat de la participation dans Urenco détenue par RWE et E.ON.

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