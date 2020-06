Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne lèvera ses restrictions de voyages dans l'UE le 15/06 Reuters • 03/06/2020 à 11:40









(Actualisé avec annonce) BERLIN, 3 juin (Reuters) - L'Allemagne lèvera le 15 juin ses restrictions de déplacements vers les Etats de l'Union européenne, la Suisse, l'Islande, la Norvège, la Grande-Bretagne et le Liechtenstein si ces pays n'interdisent pas eux-mêmes les entrées sur leur territoire ou n'imposent pas de confinement à la population en raison de l'épidémie liée au coronavirus, a annoncé le gouvernement mercredi. S'exprimant devant la presse, le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a cependant souligné que deux pays ne respectaient pas ces critères: la Norvège qui interdit les entrées et l'Espagne, où le Parlement réfléchit à une prolongation d'une telle interdiction. L'Allemagne va remplacer ses restrictions de déplacements par des conseils aux voyageurs, a dit Heiko Maas. Les Allemands seront notamment invités à ne se rendre qu'en cas de nécessité en Grande-Bretagne, qui impose une mise à l'isolement de 14 jours aux personnes arrivant sur son territoire. (Michelle Martin, version française Marine Pennetier et Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)

