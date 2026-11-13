L'Allemagne envisagerait de racheter les participations de RWE et d'E.ON dans la société nucléaire Urenco, selon certaines sources

Le gouvernement allemand prévoit d'acquérir une participation dans la société nucléaire londonienne Urenco auprès des groupes énergétiques RWE RWEG.DE et E.ON EONGn.DE afin de gagner en influence dans la dissuasion nucléaire européenne, ont déclaré vendredi à Reuters trois sources proches du dossier.

Cette opération, dont la valeur pourrait s’élever à plusieurs milliards d’euros, a déjà fait l’objet de discussions avec le Royaume-Uni et les Pays-Bas, qui détiennent chacun un tiers de cette société non cotée, a précisé l’une de ces sources.

Un projet devrait être présenté prochainement, mais l’accord ne devrait pas être finalisé avant mi-2027, a précisé cette source.

E.ON et RWE, qui détiennent ensemble un autre tiers de la société, ainsi qu’Urenco et le ministère allemand de l’Énergie, ont refusé de commenter cette information.

Urenco, l’une des plus grandes sociétés d’enrichissement d’uranium au monde, exploite une usine d’enrichissement dans l’ouest de l’Allemagne, bien que le pays ait mis hors service sa dernière centrale nucléaire en 2023.

Le journal allemand *Die Welt*, qui a été le premier à faire état de ces projets, a indiqué que les deux groupes énergétiques avaient pour objectif de céder leurs participations respectives à la suite de la sortie du nucléaire de l’Allemagne et en raison de l’implication croissante d’Urenco dans le secteur du nucléaire militaire.

JUSQU’À 4 MILLIARDS D’EUROS PRÉVUS DANS LE BUDGET FÉDÉRAL

Le groupe, qui exploite également des sites en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et aux États-Unis, devrait produire de l’uranium hautement enrichi destiné aux sous-marins britanniques, a rapporté le journal *Süddeutsche Zeitung*, citant des sources au sein de la coalition gouvernementale allemande.

Le montant que l’Allemagne pourrait débourser pour cette participation n’était pas immédiatement connu, mais l’une de ces sources a indiqué qu’une dépense pouvant atteindre 4 milliards d’euros (4,4 milliards de dollars), figurant dans un document du budget fédéral préparé jeudi à l’intention des législateurs, était destinée à cette transaction potentielle.

Le document indiquait simplement que ces fonds étaient destinés à l’acquisition et à la détention de participations dans des entreprises du secteur de l’énergie. Il ne fournissait aucune autre précision. Le ministère de l’Énergie n’a pas souhaité donner plus de détails.

Contrairement à la Grande-Bretagne ou à la France, l’Allemagne n’a pas le droit de développer une arme nucléaire en vertu d’un accord qui a ouvert la voie à la réunification du pays en 1990, ainsi qu’en vertu d’un traité historique de non-prolifération nucléaire que l’Allemagne a signé en 1969.

Les pays européens comptent depuis longtemps largement sur les États-Unis, notamment sur leur important arsenal nucléaire, pour assurer leur défense, mais ils ont augmenté leurs dépenses militaires, en partie pour répondre aux critiques de l’administration Trump selon lesquelles ils n’investissaient pas suffisamment.