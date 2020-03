Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne envisage des mesures de relance de 350 milliards d'euros Reuters • 21/03/2020 à 14:25









PARIS, 21 mars (Reuters) - Le gouvernement Allemand est prêt à mettre en place des mesures de relance de près de 350 milliards d'euros, financées par des émissions de dette nouvelle, pour lutter contre les conséquences financières de l'épidémie du coronavirus, ont dit samedi à Reuters plusieurs personnes proches du dossier. Sur cette enveloppe, 150 milliards d'euros seront financés par le gouvernement, et inscrits dans son budget, et 100 milliards d'euros proviendront d'un fonds de stabilité économique pouvant prendre directement des participations dans des sociétés. Finalement, 100 milliards d'euros seront attribués par la banque publique kfW qui accordera des prêts à des entreprises en difficulté, selon ces sources. Les membres du gouvernement discuteront des détails de ces mesures dans le courant du week-end, ont-elles ajoutées. (Holger Hansen, Michael Nienaber, Christian Kraemer, version française Caroline Pailliez)

