L'Allemagne devrait connaître un repli de son PIB en 2023

L'économie reviendra progressivement à la normale en 2024 : le PIB devrait augmenter de 1,8 % et l'inflation tomber à 2,5 %.

"Les coupures des livraisons de gaz de la Russie au cours de l'été et l'augmentation drastique des prix qu'elles ont déclenchée font des ravages au niveau de la reprise économique qui a suivi le coronavirus ", a-t-il ajouté.

(AOF) - Pénalisée par la flambée du prix de l’énergie, l’économie allemande va se contracter en 2023, a prévenu l’institut économique Ifo. Ce dernier anticipe une baisse du PIB de 0,3%, alors qu’il prévoyait en juin une progression de 3,7%. Son estimation pour 2022 a été réduite à 1,6% contre 2,5% auparavant. L'inflation sera en moyenne de 8,1% cette année et atteindra 9,3% l'année prochaine. Elle devrait culminer au premier trimestre de 2023, à environ 11%.

