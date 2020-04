Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne désigne le Hezbollah libanais comme organisation terroriste Reuters • 30/04/2020 à 06:50









BERLIN, 30 avril (Reuters) - L'Allemagne a désigné le Hezbollah libanais comme organisation terroriste et a interdit la présence du mouvement chiite soutenu par l'Iran sur son sol, a déclaré jeudi le ministère de l'Intérieur, précisant que des opérations avaient été menées à l'aube dans le pays pour arrêter des membres présumés. Des représentants des services de sécurité estiment qu'environ un millier de personnes en Allemagne font partie de l'aile "dure" du Hezbollah. "Le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer a banni l'organisation terroriste chiite du Hezbollah en Allemagne", a écrit sur Twitter un porte-parole du ministère. Jusqu'à présent, Berlin faisait la distinction entre la branche politique du Hezbollah et ses unités militaires, qui ont combattu en Syrie aux côtés des forces du gouvernement de Bachar al Assad. (Madeline Chambers et Andreas Rinke; version française Jean Terzian)

