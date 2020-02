Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne démantèle une "organisation terroriste" d'extrême droite Reuters • 14/02/2020 à 15:59









BERLIN, 14 février (Reuters) - La police allemande a arrêté vendredi 12 hommes soupçonnés de projeter des attaques contre des musulmans, des demandeurs d'asile et des responsables politiques, a annoncé le parquet fédéral d'Allemagne (GBA). Quatre des suspects ont créé une "organisation terroriste" en septembre 2019 et se sont régulièrement rencontrés et contactés par téléphone ou via des forums en ligne et des groupes de messagerie. Ils n'avaient pas de projet immédiat d'attaque. Les huit autres suspects sont soupçonnés d'avoir soutenu cette organisation en fournissant de l'argent et des armes. Cette bande voulait par ses attaques créer du désordre et un climat de peur faisant songer à une ambiance de guerre civile, a dit le GBA. "L'objectif de cette organisation était d'ébranler et au final de détruire le système démocratique et la cohésion sociale de la république fédérale", a déclaré le parquet. "Dans le but de créer des conditions qui ressemblent à celles d'une guerre civile, des attaques qui n'étaient pas encore à l'état de projets concrets contre des responsables politiques, des demandeurs d'asile et des membres de la communauté musulmane étaient prévues." Les services de renseignement allemands estiment qu'il y a en Allemagne environ 24.100 "extrémistes de droite", dont la moitié peuvent potentiellement passer à l'acte. (Joseph Nasr version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.