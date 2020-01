L'Allemagne compte accueillir un sommet sur la Libye dimanche

BERLIN, 13 janvier (Reuters) - L'Allemagne souhaite organiser dimanche à Berlin un sommet consacré à la situation en Libye, a-t-on appris auprès de deux sources proches des réunions préparatoires. Recep Tayyip Erdogan, le président turc, sera présent à cette date dans la capitale allemande, ont dit les autorités d'Ankara sans fournir davantage de détails. Les deux principaux protagonistes du conflit libyen doivent se retrouver ce lundi à Moscou pour des pourparlers de paix au lendemain de l'entrée en vigueur d'un fragile cessez-le-feu qui a permis de réduire l'intensité des combats entre les deux camps. Le maréchal Haftar, qui contrôle l'est de la Libye, a lancé en avril dernier une offensive contre la capitale, tenue par les forces loyales au gouvernement d'entente nationale (GEN) reconnu par la communauté internationale. La Turquie, qui soutient le GEN, et la Russie, qui a des mercenaires déployés au côté des forces pro-Haftar, ont appelé la semaine dernière à ce cessez-le-feu, dernière tentative internationale en date pour mettre un terme à neuf mois d'affrontements. (Andreas Rinke, version française Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse, édité par Bertrand Boucey)