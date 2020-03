Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne compte 150 cas confirmés de coronavirus Reuters • 02/03/2020 à 12:08









BERLIN, 2 mars (Reuters) - Le nombre de contaminations confirmées par le coronavirus est passé lundi à 150 cas en Allemagne, contre 129 la veille, annonce l'Institut Robert Koch pour le contrôle des maladies, qui précise que le virus est désormais classé dans la catégorie "risque modéré" pour le pays. Plus de la moitié des patients contaminés, 86 exactement, vivent dans le land occidental de Rhénanie du Nord-Westphalie, le plus peuplé du pays, où plusieurs écoles et établissements publics seront fermés ce lundi pour tenter d'endiguer la propagation du virus. Les autorités sanitaires ont établi l'origine de la contamination dans 140 cas. Pour autant, le ministre fédéral de la Santé, Jens Spahn, a estimé lundi qu'il ne voyait pas de raison d'interdire les grands rassemblements publics comme c'est le cas en France par exemple où le gouvernement a décidé d'annuler les réunions publiques de plus de 5.000 personnes dans des lieux confinés. "La décision est entre les mains des autorités locales", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. (Riham Alkousaa, version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Stéphane Brosse)

