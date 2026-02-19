L'Allemagne cherche à obtenir plus de F-35 alors que le programme européen d'avions de combat s'essouffle, d'après certaines sources

L'Allemagne et la France pourraient abandonner le projet d'avion de combat commun FCAS

L'achat de F-35 par l'Allemagne ferait suite à une commande de 35 avions en 2022

L'Allemagne aurait ainsi le temps de trouver une alternative à l'avion FCAS

L'Allemagne envisage de commander davantage d'avions de combat F-35 de fabrication américaine, ont déclaré deux sources à Reuters, une décision qui renforcerait la dépendance de Berlin à l'égard de la technologie militaire américaine, alors que son programme commun de chasseurs de nouvelle génération avec la France s'essouffle.

Une source a déclaré que Berlin était en pourparlers qui pourraient conduire à l'achat de plus de 35 avions de combat supplémentaires. Une deuxième source n'a pas précisé le nombre. Les deux sources ont précisé que l'issue de ces négociations était encore incertaine.

En 2022, l'Allemagne a acheté 35 de ces appareils, dont la livraison doit commencer dans le courant de l'année.

L'acquisition potentielle d'autres chasseurs furtifs de Lockheed Martin LMT.N , à un coût de plus de 80 millions de dollarschacun,intervient alors que l'Allemagne et la France sont dans l'impasse sur leur programme Future Combat Air System (FCAS).

Le projet de 100 milliards d'euros, lancé en 2017 pour remplacer les Rafales et les Eurofighters français à partir de 2040, a été bloqué par des rivalités industrielles.

Les initiés s'attendent à ce que l'Allemagne et la France abandonnent le développement d'un avion de combat commun, mais poursuivent leur coopération sur les drones et ce que l'on appelle le nuage de combat, l'épine dorsale numérique reliant les plateformes pilotées et non pilotées au sein du système FCAS.

L'achat de nouveaux F-35 permettrait à l'Allemagne de gagner du temps pour trouver une solution au développement d'un avion de combat de sixième génération et pour trouver un partenaire pour ce projet.

Le ministère allemand de la défense n'a pas fait de commentaire immédiat, tandis qu'un porte-parole du Pentagone a renvoyé les questions à l'Allemagne.

Un porte-parole de l'entreprise de défense Lockheed Martin

LMT.N a déclaré que la société se concentrait sur la construction des F-35 déjà commandés par l'Allemagne.

L'expansion de la flotte allemande de F-35 marquerait un changement stratégique important vers une intégration militaire plus poussée avec les États-Unis et l'abandon de l'autonomie de la défense européenne, une priorité pour la France, autre membre de l'Union européenne.

Mercredi, le chancelier allemand Friedrich Merz s'est demandé si le développement d' un jet piloté de sixième génération , comme le FCAS a cherché à le faire, avait encore un sens pour l'armée de l'air de son pays.

"Aurons-nous encore besoin d'un avion de combat piloté dans 20 ans? En aurons-nous encore besoin, étant donné que nous devrons le développer à grands frais?", a déclaré M. Merz dans le podcast Machtwechsel publié mercredi.

Les avions F-35 succéderont aux jets Tornado dans leur rôle de transport des bombes nucléaires américaines stockées en Allemagne en cas de conflit.

Le F-35 est le seul avion de combat occidental certifié pour transporter les bombes nucléaires B61 les plus modernes.

Le ministre allemand de la défense, Boris Pistorius, a déclaré la semaine dernière que le sort du FCAS serait connu dans les jours à venir.