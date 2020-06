Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne accélère la mise en oeuvre de son plan de relance Reuters • 08/06/2020 à 15:41









BERLIN, 8 juin (Reuters) - L'Allemagne va accélérer la mise en oeuvre de son plan de relance de l'économie de 130 milliards d'euros via un conseil des ministres extraordinaire vendredi, a annoncé lundi un porte-parole du gouvernement d'Angela Merkel, sur fond d'indicateurs économiques désastreux. Le gouvernement devrait ainsi valider vendredi de larges pans de ce plan, fruit mercredi dernier d'un laborieux compromis entre le camp conservateur de la chancelière et le Parti social-démocrate, alliés au sein de la coalition au pouvoir à Berlin. Ce plan prévoit notamment un abaissement temporaire des taux de TVA pour environ 20 milliards d'euros, le versement d'une allocation exceptionnelle pour les ménages avec enfants pour un coût global de plus de 4 milliards d'euros et une augmentation de la prime à l'achat de voitures électriques, un dispositif dépassant les 2 milliards, ont dit des sources à Reuters. Le gouvernement compte aussi alourdir la surtaxe environnementale pour tout achat de véhicule neuf à partir de 2021. Cette surtaxe étant modulée en fonction du niveau des émissions de dioxyde de carbone, elle doit permettre que les automobilistes choisissant des voitures voraces en carburant, comme les SUV, contribuent davantage, montre le projet de loi. L'annonce mercredi matin d'une chute record de la production industrielle en avril en Allemagne est venue rappeler l'ampleur du choc subi par la première économie de la zone euro en raison de la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus. (Michael Nienaber et Christian Kraemer, avec Markus Wacket version française Bertrand Boucey, édité par)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.