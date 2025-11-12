 Aller au contenu principal
L'allègement de la fermeture des États-Unis fait grimper les actions, les traders surveillent le yen
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 13:34

Les actions mondiales se
sont redressées mercredi, les marchés européens atteignant des
records, alors que le Congrès américain semblait prêt à mettre
fin à la fermeture du gouvernement fédéral , ouvrant la
voie à la dissipation d'un brouillard de données qui a alimenté
l'incertitude économique aux États-Unis. 
    Le yen était également sous les feux de la rampe, sa chute à
son plus bas niveau depuis neuf mois par rapport au dollar ayant
suscité de nouveaux commentaires de la part des autorités
. 
    L'indice européen STOXX-600 et l'indice londonien FTSE 100
ont atteint des records  .STOXX   .FTSE , menés par les banques
, tandis que les contrats à terme sur les actions
américaines  ESc1   NQc1  laissaient présager une ouverture
positive à Wall Street et que le Nikkei, valeur sûre du Japon, a
clôturé en hausse de 0,4 %  .MIAPJ0000PUS .
    
    DONNÉES SUR L'EMPLOI AUX ÉTATS-UNIS ATTENDUES 
    La Chambre des représentants, contrôlée par les
républicains, devrait voter plus tard dans la journée de
mercredi sur un compromis qui rétablirait le financement des
agences gouvernementales et mettrait fin à la fermeture qui a
débuté le 1er octobre. Le Sénat, contrôlé par les républicains,
a approuvé l'accord lundi.
    "Il y a toujours eu un risque que si la fermeture se
poursuit, la croissance soit affectée et que les données soient
difficiles à lire", a déclaré Michael Metcalfe, responsable de
la stratégie macroéconomique de State Street.
    "Le fait que nous ayons finalement mis fin à la fermeture
signifie que nous sommes soulagés de savoir qu'il n'y aura pas
de ralentissement significatif de la croissance dû à la
fermeture."
    Les chiffres de l'emploi aux États-Unis sont peut-être les
données les plus attendues qui n'ont pas été publiées en raison
de la fermeture, car les investisseurs se demandent si la
Réserve fédérale américaine réduira à nouveau ses taux d'intérêt
en décembre.
    Les données hebdomadaires sur l'emploi publiées mardi par
ADP  montrent que les employeurs privés ont supprimé en
moyenne 11 250 emplois par semaine au cours des quatre semaines
qui se sont achevées le 25 octobre. 
    Les marchés évaluent à environ 64 % la probabilité d'une
réduction de 25 points de base des taux de la Fed en décembre.
    "Pour que la hausse des actions se poursuive, les données
doivent être suffisamment faibles pour encourager la Fed à
réduire ses taux, mais pas trop pour ne pas susciter des
craintes de ralentissement", a déclaré Michael Metcalfe. 
    Au Japon, mercredi, l ' indice Topix  .TOPX  a augmenté de
plus de 1% pour atteindre un nouveau record. SoftBank Group
 9984.T  a inversé la tendance avec une baisse de 3,5 %, portant
sa perte depuis le début du mois à environ 19 % après avoir
annoncé qu'il avait vendu la totalité de sa participation 
dans Nvidia  NVDA.O  mardi. 
    Même après la chute récente, les actions du plus grand
investisseur japonais dans le secteur technologique ont plus que
doublé cette année.
    Les résultats trimestriels positifs de la banque
néerlandaise ABN AMRO ont contribué à augmenter l'indice
paneuropéen STOXX 600 de 0,6 %, tandis que l'indice FTSE était
un peu plus faible après avoir atteint des sommets record. 
    
    SURVEILLANCE DU YEN
    Le yen est tombé à son plus bas niveau depuis neuf mois, à
environ 154,91 pour un dollar  JPY= . La faiblesse du yen a
provoqué de nouveaux signes d'angoisse à Tokyo, la ministre des
finances Satsuki Katayama ayant déclaré  qu'elle ne
nierait pas que les aspects négatifs de la faiblesse du yen sur
l'économie sont devenus plus prononcés que les aspects positifs.
    Le yen a chuté de 0,9 % au cours de la semaine jusqu'à
présent, affecté par le sentiment général de risque du marché
basé sur l'optimisme quant à la fin de la fermeture des
États-Unis, et alors que les investisseurs s'attendent à de plus
grandes largesses fiscales sous la nouvelle Première ministre
Sanae Takaichi.
    "L'effet de l'intervention verbale n'est plus aussi
important qu'auparavant", a déclaré Mohamad Al-Saraf, stratège
de change à la Danske Bank. "Pour que les autorités japonaises
renforcent réellement le yen, elles doivent procéder à une
intervention réelle, ce qui pourrait être une possibilité au
cours des deux prochains mois."
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à d'autres grandes devises, était en dernier lieu en
hausse de 0,1% à 99,59, tandis que l'euro a peu changé autour de
1,1572 $  EUR= .
    La livre sterling était un peu plus faible autour de 1,3123
 GBP= , tandis que les obligations d'État britanniques ont connu
une légère sous-performance, la politique revenant sur le devant
de la scène. 
    Le rendement du gilt britannique à 30 ans a augmenté de 5
points de base à 5,22%  GB30YT=RR , tandis que les rendements du
Trésor américain ont baissé  US30YT=RR . 
    Le ministre britannique de la santé, Wes Streeting, a nié
mercredi qu'il complotait pour faire tomber Keir Starmer ,
après que des alliés anonymes du premier ministre aient informé
les journaux qu'ils craignaient une tentative de coup d'État
après le budget du 26 novembre.
    Les contrats à terme sur le pétrole Brent < LCOc1  >
ont glissé de 55 cents, soit 0,8 %, à environ 64,61 dollars le
baril, après avoir gagné 1,7 % mardi. Le brut américain West
Texas Intermediate < CLc1  > a baissé de 0,9 %, à 60,48
dollars le baril.
    L'or  XAU=  a peu varié au cours de la journée, à environ 4
126 $.  GOL/

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 927,96 Pts Index Ex +1,18%
EUR/USD SPOT
1,1575 USD Six - Forex 1 -0,11%
FTSE 100
9 901,31 Pts FTSE Indices +0,02%
GBP/USD SPOT
1,3117 Six - Forex 1 -0,26%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NVIDIA
193,1600 USD NASDAQ -2,96%
Nikkei 225
51 063,31 Pts Six - Forex 1 +0,43%
Or
4 130,73 USD Six - Forex 1 +0,09%
Pétrole Brent
64,54 USD Ice Europ -0,84%
Pétrole WTI
60,46 USD Ice Europ -0,92%
SOFTBANK GROUP
123,900 EUR Tradegate -4,49%
STOXX Europe 600
584,41 Pts DJ STOXX +0,74%
USD/JPY SPOT
154,8100 Six - Forex 1 +0,48%
