L'allègement de la fermeture des États-Unis fait grimper les actions, les traders surveillent le yen

Les actions mondiales se sont redressées mercredi, les marchés européens atteignant des records, alors que le Congrès américain semblait prêt à mettre fin à la fermeture du gouvernement fédéral , ouvrant la voie à la dissipation d'un brouillard de données qui a alimenté l'incertitude économique aux États-Unis. Le yen était également sous les feux de la rampe, sa chute à son plus bas niveau depuis neuf mois par rapport au dollar ayant suscité de nouveaux commentaires de la part des autorités . L'indice européen STOXX-600 et l'indice londonien FTSE 100 ont atteint des records .STOXX .FTSE , menés par les banques , tandis que les contrats à terme sur les actions américaines ESc1 NQc1 laissaient présager une ouverture positive à Wall Street et que le Nikkei, valeur sûre du Japon, a clôturé en hausse de 0,4 % .MIAPJ0000PUS . DONNÉES SUR L'EMPLOI AUX ÉTATS-UNIS ATTENDUES La Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, devrait voter plus tard dans la journée de mercredi sur un compromis qui rétablirait le financement des agences gouvernementales et mettrait fin à la fermeture qui a débuté le 1er octobre. Le Sénat, contrôlé par les républicains, a approuvé l'accord lundi. "Il y a toujours eu un risque que si la fermeture se poursuit, la croissance soit affectée et que les données soient difficiles à lire", a déclaré Michael Metcalfe, responsable de la stratégie macroéconomique de State Street. "Le fait que nous ayons finalement mis fin à la fermeture signifie que nous sommes soulagés de savoir qu'il n'y aura pas de ralentissement significatif de la croissance dû à la fermeture." Les chiffres de l'emploi aux États-Unis sont peut-être les données les plus attendues qui n'ont pas été publiées en raison de la fermeture, car les investisseurs se demandent si la Réserve fédérale américaine réduira à nouveau ses taux d'intérêt en décembre. Les données hebdomadaires sur l'emploi publiées mardi par ADP montrent que les employeurs privés ont supprimé en moyenne 11 250 emplois par semaine au cours des quatre semaines qui se sont achevées le 25 octobre. Les marchés évaluent à environ 64 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux de la Fed en décembre. "Pour que la hausse des actions se poursuive, les données doivent être suffisamment faibles pour encourager la Fed à réduire ses taux, mais pas trop pour ne pas susciter des craintes de ralentissement", a déclaré Michael Metcalfe. Au Japon, mercredi, l ' indice Topix .TOPX a augmenté de plus de 1% pour atteindre un nouveau record. SoftBank Group 9984.T a inversé la tendance avec une baisse de 3,5 %, portant sa perte depuis le début du mois à environ 19 % après avoir annoncé qu'il avait vendu la totalité de sa participation dans Nvidia NVDA.O mardi. Même après la chute récente, les actions du plus grand investisseur japonais dans le secteur technologique ont plus que doublé cette année. Les résultats trimestriels positifs de la banque néerlandaise ABN AMRO ont contribué à augmenter l'indice paneuropéen STOXX 600 de 0,6 %, tandis que l'indice FTSE était un peu plus faible après avoir atteint des sommets record. SURVEILLANCE DU YEN Le yen est tombé à son plus bas niveau depuis neuf mois, à environ 154,91 pour un dollar JPY= . La faiblesse du yen a provoqué de nouveaux signes d'angoisse à Tokyo, la ministre des finances Satsuki Katayama ayant déclaré qu'elle ne nierait pas que les aspects négatifs de la faiblesse du yen sur l'économie sont devenus plus prononcés que les aspects positifs. Le yen a chuté de 0,9 % au cours de la semaine jusqu'à présent, affecté par le sentiment général de risque du marché basé sur l'optimisme quant à la fin de la fermeture des États-Unis, et alors que les investisseurs s'attendent à de plus grandes largesses fiscales sous la nouvelle Première ministre Sanae Takaichi. "L'effet de l'intervention verbale n'est plus aussi important qu'auparavant", a déclaré Mohamad Al-Saraf, stratège de change à la Danske Bank. "Pour que les autorités japonaises renforcent réellement le yen, elles doivent procéder à une intervention réelle, ce qui pourrait être une possibilité au cours des deux prochains mois." L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à d'autres grandes devises, était en dernier lieu en hausse de 0,1% à 99,59, tandis que l'euro a peu changé autour de 1,1572 $ EUR= . La livre sterling était un peu plus faible autour de 1,3123 GBP= , tandis que les obligations d'État britanniques ont connu une légère sous-performance, la politique revenant sur le devant de la scène. Le rendement du gilt britannique à 30 ans a augmenté de 5 points de base à 5,22% GB30YT=RR , tandis que les rendements du Trésor américain ont baissé US30YT=RR . Le ministre britannique de la santé, Wes Streeting, a nié mercredi qu'il complotait pour faire tomber Keir Starmer , après que des alliés anonymes du premier ministre aient informé les journaux qu'ils craignaient une tentative de coup d'État après le budget du 26 novembre. Les contrats à terme sur le pétrole Brent < LCOc1 > ont glissé de 55 cents, soit 0,8 %, à environ 64,61 dollars le baril, après avoir gagné 1,7 % mardi. Le brut américain West Texas Intermediate < CLc1 > a baissé de 0,9 %, à 60,48 dollars le baril. L'or XAU= a peu varié au cours de la journée, à environ 4 126 $. GOL/