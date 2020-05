Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Algérie propose d'avancer au 4 juin la prochaine réunion de l'Opep+ Reuters • 30/05/2020 à 22:29









par Vladimir Soldatkin, Rania El Gamal et Ahmad Ghaddar MOSCOU/DUBAI/LONDRES, 30 mai (Reuters) - L'Algérie, qui occupe la présidence tournante de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), a proposé samedi d'avancer au 4 juin la prochaine réunion du cartel et de ses partenaires, l'Opep+, indique un courrier que Reuters a pu consulter. Dans ce courrier, le ministre algérien de l'Energie Mohamed Arkab dit s'être entretenu de ce projet, qui permettrait d'avancer cette réunion prévue les 9 et 10 juin, avec plusieurs ministres, estimant qu'il permettrait de "faciliter les nominations". Ce terme de "nominations" est régulièrement employé par l'Arabie saoudite, mais aussi par l'Irak et le Koweït, pour allouer du pétrole brut à ses clients traditionnels en fonction de la demande. Ces "nominations" se déroulent habituellement le 10 de chaque mois. L'Opep+ a décidé en avril de réduire sa production de 9,7 millions de barils par jour, un volume qui représente 10% de a production mondiale, afin d'enrayer la chute des cours du brut imputée aux retombées économiques de la crise sanitaire liée au coronavirus. (Dmitry Zhdannikov; version française Nicolas Delame)

