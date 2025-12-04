(Répétition pour coquille titre)

L'Allemagne et l'Australie pourraient faire partie des pays intéressés à l'avenir par le programme d'avions de combat "Global combat air program" (GCAP), a déclaré jeudi le ministre italien de la Défense, ajoutant que des demandes relatives au projet venaient également d'Arabie saoudite et du Canada.

Le GCAP, qui inclut actuellement l'Italie, la Grande-Bretagne et le Japon, vise à construire un chasseur de nouvelle génération d'ici 2035. Le projet est dirigé par Mitsubishi Heavy Industries 7011.T au Japon, BAE Systems

BAES.L en Grande-Bretagne et Leonardo LDOF.MI en Italie.

"L'Allemagne pourrait probablement rejoindre ce projet à l'avenir", a déclaré le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, lors d'une audition parlementaire.

L'Allemagne participe pour le moment au projet concurrent Scaf (Système de combat aérien du futur), d'une valeur de 100 milliards d'euros, qui inclut également la France et l'Espagne.

Ce projet, qui doit permettre de remplacer à partir de 2040 les Rafale français et les Eurofighter allemands et espagnols par un chasseur de sixième génération, est toutefois freiné par des désaccords sur la conception de l'appareil, dans laquelle sont notamment impliqués Dassault Aviation AM.PA et Airbus

AIR.PA .

"Nous créons les conditions nécessaires pour que chaque pays souhaitant participer (à GCAP) sache quelle voie suivre", a déclaré Guido Crosetto, ajoutant que "l'Australie pourrait également être intéressée".

Le ministre a également souligné que les trois pays fondateurs du projet, qui prévoit des chasseurs furtifs opérant en tandem avec des drones, avaient accepté de coopérer sur un pied d'égalité.

"Plus il y a de pays participants, plus la masse critique dans laquelle vous pouvez investir est importante, plus vous pouvez rassembler de cerveaux, plus le rendement économique est important et moins cela nous coûte cher", a déclaré Guido Crosetto.

