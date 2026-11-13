L'Alberta s'attend à ce que les investissements dans les sables bitumineux reprennent « immédiatement » après les modifications apportées à son régime de redevances, a déclaré le ministre des Finances

La province canadienne de l’Alberta devrait voir arriver « immédiatement » de nouveaux investissements dans les sables bitumineux à la suite des modifications apportées à son régime de redevances pour les nouveaux projets, a déclaré vendredi le ministre des Finances, Jason Nixon, lors d’une conférence de presse à Calgary.

La principale province productrice de pétrole du Canada réduit les redevances qu’elle impose aux producteurs de sables bitumineux afin d’inciter les entreprises à investir dans de nouveaux projets et d’augmenter la production de pétrole pour alimenter un nouvel oléoduc proposé vers la côte ouest du Canada.