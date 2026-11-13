 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Alberta s'attend à ce que les investissements dans les sables bitumineux reprennent « immédiatement » après les modifications apportées à son régime de redevances, a déclaré le ministre des Finances
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 22:28

Ajouter Boursorama à vos sources
par Amanda Stephenson

La province canadienne de l’Alberta devrait voir arriver « immédiatement » de nouveaux investissements dans les sables bitumineux à la suite des modifications apportées à son régime de redevances pour les nouveaux projets, a déclaré vendredi le ministre des Finances, Jason Nixon, lors d’une conférence de presse à Calgary.

La principale province productrice de pétrole du Canada réduit les redevances qu’elle impose aux producteurs de sables bitumineux afin d’inciter les entreprises à investir dans de nouveaux projets et d’augmenter la production de pétrole pour alimenter un nouvel oléoduc proposé vers la côte ouest du Canada.

  • À partir de 2027, les entreprises pourront soumettre des projets afin que ceux-ci soient examinés en vue de bénéficier du nouveau taux, qui ne s’appliquera qu’aux tout nouveaux projets d’exploitation des sables bitumineux ou aux extensions de projets existants d’une capacité d’au moins 5 000 barils par jour.

  • Dans le cadre de ce nouveau régime, les entreprises paieront une redevance de 2 % (calculée sur la base des recettes brutes) pendant les cinq premières années, augmentant de 1 % chaque année jusqu’à atteindre 6 % au cours des 9e et 10e années .

  • Ce régime contraste avec l’approche actuelle de l’Alberta, dans le cadre de laquelle les entreprises versent une redevance comprise entre 1 et 9 % jusqu’à ce que les coûts du projet soient amortis, puis entre 25 % et 40 % des recettes nettes par la suite.

  • Les projets approuvés dans le cadre du nouveau régime de redevances reviendront au cadre existant au bout de 10 ans.

  • Les responsables ont indiqué que les économies réalisées par l’industrie varieront en fonction du projet, mais que l’objectif est de rendre plus attractifs la construction et l’extension des projets liés aux sables bitumineux.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

Valeurs associées

Gaz naturel
3,34 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
96,29 USD Ice Europ +0,35%
Pétrole WTI
88,90 USD Ice Europ +0,28%
SUNCOR ENERGY
99,660 CAD TSX +0,87%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
96,48 +0,55%
CAC 40
8 368,91 +0,09%
NVIDIA
162,85 -2,01%
Or
3 874,44 -0,06%
TOTALENERGIES
82,17 +1,91%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank