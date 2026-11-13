L'Alberta s'attend à ce que les investissements dans les sables bitumineux reprennent « immédiatement » après les modifications apportées à son régime de redevances, a déclaré le ministre des Finances

La province canadienne de l’Alberta devrait voir arriver « immédiatement » de nouveaux investissements dans les sables bitumineux à la suite des modifications apportées à son régime de redevances pour les nouveaux projets, a déclaré vendredi le ministre des Finances, Jason Nixon, lors d’une conférence de presse à Calgary.
La principale province productrice de pétrole du Canada réduit les redevances qu’elle impose aux producteurs de sables bitumineux afin d’inciter les entreprises à investir dans de nouveaux projets et d’augmenter la production de pétrole pour alimenter un nouvel oléoduc proposé vers la côte ouest du Canada.
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À partir de 2027, les entreprises pourront soumettre des projets afin que ceux-ci soient examinés en vue de bénéficier du nouveau taux, qui ne s’appliquera qu’aux tout nouveaux projets d’exploitation des sables bitumineux ou aux extensions de projets existants d’une capacité d’au moins 5 000 barils par jour.
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Dans le cadre de ce nouveau régime, les entreprises paieront une redevance de 2 % (calculée sur la base des recettes brutes) pendant les cinq premières années, augmentant de 1 % chaque année jusqu’à atteindre 6 % au cours des 9e et 10e années .
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Ce régime contraste avec l’approche actuelle de l’Alberta, dans le cadre de laquelle les entreprises versent une redevance comprise entre 1 et 9 % jusqu’à ce que les coûts du projet soient amortis, puis entre 25 % et 40 % des recettes nettes par la suite.
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Les projets approuvés dans le cadre du nouveau régime de redevances reviendront au cadre existant au bout de 10 ans.
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Les responsables ont indiqué que les économies réalisées par l’industrie varieront en fonction du projet, mais que l’objectif est de rendre plus attractifs la construction et l’extension des projets liés aux sables bitumineux.
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