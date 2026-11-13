L'Alberta réduit les redevances sur les sables bitumineux grâce à un nouveau régime de redevances d'une durée de 10 ans applicable aux nouveaux projets

L'Alberta réduit les redevances qu'elle impose aux producteurs de sables bitumineux afin d'inciter les entreprises à investir dans de nouveaux projets et d'augmenter la production de pétrole pour alimenter un nouvel oléoduc proposé vers la côte ouest du Canada.

La principale province productrice de pétrole du Canada a annoncé vendredi la mise en place d’un nouveau régime de redevances d’une durée de dix ans qui s’appliquera uniquement aux nouveaux projets d’exploitation des sables bitumineux, et non à la production existante.

À partir de 2027, les entreprises pourront soumettre des projets afin de bénéficier de ce nouveau taux, qui ne s’appliquera qu’aux tout nouveaux projets d’exploitation des sables bitumineux ou aux extensions de projets existants d’une capacité d’au moins 5 000 barils par jour.

Dans le cadre de ce nouveau régime, les entreprises verseront une redevance de 2 % (calculée sur la base des recettes brutes) pendant les cinq premières années, ce taux augmentant de 1 % par an jusqu’à atteindre 6 % au cours des neuvième et dixième années.

Ce régime contraste avec l’approche actuelle de l’Alberta, dans le cadre de laquelle les entreprises versent une redevance comprise entre 1 et 9 % jusqu’à ce que les coûts du projet soient amortis, puis entre 25 et 40 % des recettes nettes par la suite.

Les projets approuvés dans le cadre du nouveau régime de redevances reviendront au cadre actuel au bout de dix ans.

Les responsables ont indiqué que les économies réalisées par l’industrie varieront en fonction du projet, mais que l’objectif est de rendre plus attractifs la construction et l’extension des projets liés aux sables bitumineux.

Le Canada est le quatrième producteur mondial de pétrole, et sa production est en hausse. Cependant, le dernier grand projet de sables bitumineux, Fort Hills de Suncor, a été mis en service en 2018. Depuis lors, les entreprises se sont concentrées sur des extensions de moindre envergure de projets existants et se sont montrées réticentes à réaliser le type de nouveaux investissements majeurs susceptibles de stimuler la création d’emplois et la croissance économique.