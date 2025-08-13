Aucun résultat pour cette recherche.
Jusqu'à 40 centrales à gaz en 5 ans : le virage énergétique prévu en Allemagne provoque le malaise jusque dans la coalition au pouvoir
La ministre conservatrice de l'Économie Katherina Reiche réclame la construction d'ici 2030 de nouvelles centrales à gaz d'une capacité de production d'environ 20 gigawatts. Objectif : garantir l'approvisionnement électrique d'un secteur industriel en crise. Les ... Lire la suite
L'Agence internationale de l'énergie relève ses prévisions 2025 sur l'offre de pétrole après les décisions de l'Opep+
L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a relevé mercredi ses prévisions de croissance de l'offre pétrolière pour cette année, après la décision de l'Opep+ d'accroître la production, tout en abaissant ses prévisions de demande en raison d'une consommation morose ... Lire la suite
Les dirigeants européens vont s'adresser à Donald Trump mercredi, par visioconférence, pour tenter de le convaincre de défendre les intérêts de l'Ukraine lors de sa rencontre prévue avec Vladimir Poutine le surlendemain. Les Européens, que M. Trump s'est également ... Lire la suite
Un tribunal australien a jugé qu' Apple et Google avaient abusé de leur position sur le marché dans un différend avec le créateur du jeu vidéo Fortnite, l'un des plus populaires au monde. "C'est une VICTOIRE pour les développeurs et les consommateurs en Australie!" ... Lire la suite
