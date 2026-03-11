 Aller au contenu principal
L'AIE propose de recourir aux réserves stratégiques de pétrole-WSJ
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 01:54

(Actualisé avec précisions)

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a proposé de puiser dans les réserves stratégiques de pétrole afin de stabiliser le marché, rapporte le Wall Street Journal (WSJ), citant des responsables au fait de la question.

Le recours aux stocks stratégiques proposé par l'AIE dépasserait les 182 millions de barils de pétrole que les pays membres de l'agence ont libéré en 2022, lorsque la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine, ajoute le WSJ.

Une réunion extraordinaire des pays membres de l'AIE a été convoquée mardi et ils doivent se prononcer sur la proposition faite par l'agence mercredi, dit le WSJ.

Il s'agirait du recours aux réserves stratégiques de pétrole le plus important jamais décidé par l'AIE.

Ni l'AIE ni la Maison blanche n'ont répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

Les ministres de l'Energie du G7, réunis mardi en visioconférence, se sont abstenus de décider toute libération des réserves stratégiques de pétrole tout en priant l'Agence internationale de l'énergie d'élaborer des scénarios possibles.

(Fabiola Arámburo; version française Camille Raynaud)

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
3,12 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
88,00 USD Ice Europ -3,72%
Pétrole WTI
83,84 USD Ice Europ -3,52%
