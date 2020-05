Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'AIE prévoit toujours une baisse record de la demande de pétrole Reuters • 14/05/2020 à 10:22









LONDRES, 14 mai (Reuters) - L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a annoncé jeudi avoir revu en légère hausse ses prévisions de demande mondiale de pétrole pour cette année mais cette timide amélioration ne remet pas en cause le scénario d'une baisse sans précédent des besoins globaux en brut. La demande devrait diminuer de 8,6 millions de barils par jour (bpj) selon le rapport mensuel de l'organisation internationale, un chiffre relevé de 690.000 par rapport au mois dernier. L'AIE estime que 2,8 milliards de personnes dans le monde seront soumises à des mesures de confinement fin mai, contre quatre milliards un mois plus tôt. Elle explique la révision de ses prévisions entre autres par une augmentation de la mobilité dans plusieurs pays européens et aux Etats-Unis ainsi que par un rebond de la demande chinoise. "L'activité économique entame une reprise graduelle mais fragile. Des incertitudes majeures persistent toutefois. La plus importante tient à la question de savoir si les gouvernements peuvent assouplir les mesures de confinement sans provoquer une résurgence de l'épidémie de COVID-19", explique le rapport. (Noah Browning, version française Marc Angrand)

