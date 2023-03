L’AIE annonce un possible nouveau record de consommation mondiale du pétrole en 2023

(AOF) - Selon le rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) de ce mois de mars, l'offre mondiale de pétrole a bondi de 830 000 barils par jour (kb/b) en février pour atteindre 101,5 millions de barils (mb)par jour. L'AIE prévoit que les pays non membres de l'OPEP+ seront à l'origine d'une croissance de la production mondiale de 1,6 mb/jour cette année, suffisante pour répondre à la demande au premier semestre 2013, mais insuffisante au second semestre, lorsque les tendances saisonnières et la reprise en Chine devraient faire grimper la demande à des niveaux record.

Après une contraction de 80 kb/jour au quatrième trimestre 2022, la croissance de la demande mondiale de pétrole devrait s'accélérer fortement au cours de l'année 2023 passant de 710 kb/jour au premier trimestre 2023 à 2,6 mb/jour au quatrième trimestre 2023.

La croissance annuelle moyenne devrait passer de 2,3 mb/j en 2022 à 2 mb/jour, et la demande mondiale de pétrole devrait atteindre le niveau record de 102 mb/jour.

Sur les marchés pétroliers, le baril de WTI chute de plus de 5% à 67,40 dollars au plus bas depuis début décembre 2021. Les investisseurs craignent que les difficultés du secteur bancaire, avec aujourd'hui la chute de Credit Suisse ne dégradent les perspectives économiques.