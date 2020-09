L'aide au photovoltaïque coûte trop cher, le gouvernement veut réduire les frais

Selon Les Echos, l'exécutif souhaite renégocier des contrats de soutien à la filière, jugés trop onéreux.

Des panneaux solaires (illustration) ( AFP / FREDERICK FLORIN )

Les économies potentielles se chiffreraient à 600 millions d'euros. Près d'une décennie après le lancement de son projet de développement du photovoltaïque, le gouvernement cherche à renégocier certains dispositifs d'aide à la filière accordés il y a plus de neuf ans et qui coûtent actuellement trop cher, indique le quotidien Les Echos . Dans la ligne de mire, selon le journal qui cite une source gouvernementale, une mesure mise en place dans les années 2000 lorsque l'exécutif de l'époque souhaitait développer une filière photovoltaïque.

Un mécanisme d'obligation d'achat par EDF au bénéfice de personnes installant des panneaux photovoltaïques avait alors été instauré, via des contrats pouvant aller jusqu'à 20 ans, précise le journal économique. Or ces contrats avaient été assortis de tarifs très élevés et certains, ceux passés avant l'imposition d'un moratoire fin 2010, sont toujours en vigueur aujourd'hui.

La mesure de renégociation, si elle était menée, pourrait permettre d'économiser jusqu'à 600 millions d'euros en régime de croisière, précise le journal qui ajoute que les particuliers ne seront pas concernés par cette mesure. Côté ministère, Bercy n'a pas confirmé cette information.