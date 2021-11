L'agroalimentaire au croisement des plus importants défis environnementaux, selon Candriam

(AOF) - L'industrie agroalimentaire et des boissons est au croisement des défis environnementaux les plus importants du moment, souligne Candriam. En effet, nourrir 7,5 milliards d'humains est intimement lié à notre relation à la biodiversité. Selon le gestionnaire d'actifs, c'est l'une des causes du changement climatique et constitue deux des trois principales sources d'émission de gaz à effet de serre.

Dans le même temps, les entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons sont fortement exposées à l'évolution des attentes des consommateurs. En particulier, ils sont de plus en plus conscients de l'impact environnemental, social et sanitaire des aliments qu'ils consomment. Ces changements peuvent conduire ou résulter de nouvelles initiatives réglementaires visant le contenu des produits, leur emballage et leurs processus de production.

Pour toutes ces raisons, les secteurs de l'alimentation et des boissons constituent le terrain idéal pour étudier comment l'investissement ESG modifie notre perception d'un groupe incontournable d'entreprises, nous dit l'analyste. Celui-ci examinera au cours d'un débat le 16 décembre 2021 comment ces entreprises répondent et anticipent les nouvelles pressions réglementaires et celles des consommateurs, et comment elles deviennent plus durables tout en parvenant à nourrir, potentiellement, 10 milliards d'humains d'ici 2050.