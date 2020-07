Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'agence médicale de l'UE étudie une transmission aérienne du coronavirus Reuters • 15/07/2020 à 14:30









BRUXELLES, 15 juillet (Reuters) - L'agence médicale de l'Union Européenne est en train d'évaluer dans quelle mesure les réseaux de ventilation et d'autres dispositifs utilisés sur les lieux de travail pourraient contribuer à la propagation aérienne du nouveau coronavirus, ce qui viendrait s'additionner à la transmission par des gouttelettes, a dit sa directrice. L'annonce faite par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) pourrait signaler un engagement pour limiter les risques de diffusion liée aux brumes légères que l'on qualifie d'aérosols, que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a signalé comme un possible danger la semaine dernière seulement. Même si l'on considère que le virus se transmet essentiellement par des gouttelettes contaminées, l'ECDC a averti depuis longtemps qu'il pourrait aussi se transmettre à travers l'air. Cela pourrait poser des risques additionnels dans des espaces clos, en particulier dans ceux qui ont une ventilation médiocre, surtout en hiver, lorsqu'on passe plus de temps à l'intérieur. Andrea Ammon, directrice de l'ECDC, a dit à Reuters qu'il n'y avait toujours pas de preuves montrant combien de cas ont été provoqués par des aérosols plutôt que par des gouttelettes, mais "on sait que les deux sont possibles". Elle a ajouté que l'ECDC était en train d'analyser les risques liés aux lieux de travail et à une transmission aérienne du virus, après que plusieurs foyers de contamination ont été localisés dans des exploitations à travers l'Europe, le cas le plus grave étant celui d'un abattoir en Allemagne en juin. "On travaille à produire un rapport technique sur les lieux de travail et sur les facteurs de risque de tels foyers d'épidémie" a-t-elle dit, en ajoutant que les dangers posés par les systèmes de ventilation était en train d'être évalués. De nombreuses normes d'hygiène et de distanciation sociale mises en oeuvre par de nombreux pays pour faire face à l'épidémie de coronavirus sont basées sur la prévention du contact avec des gouttelettes de salive ou des muqueuses expulsées par des porteurs du virus au moment de tousser, d'éternuer ou de parler. Prévenir la transmission par voie aérienne demanderait d'autres stratégies. (Francesco Guarascio, version française Flora Gomez, édité par Blandine Hénault)

