L'agence Fitch dégrade la note financière de la France

(AOF) - Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances, et de la Souveraineté industrielle et numérique, prend note de la décision de l'agence Fitch de passer la note française AA sous perspective négative depuis le 15 mai 2020 à la note AA-perspective stable. L’agence de notation financière a abaissé vendredi dernier la note de la France à “AA-”, prévoyant une “ hausse modeste de la dette publique/PIB ”, dans un contexte où les mouvements sociaux en France autour de la réforme des retraites prennent de l'ampleur.

Bruno Le Maire rappelle que l'agence Moody's a fait une évaluation différente la semaine précédente en ne rouvrant pas la question de la notation de la dette française Aa2 perspective stable [correspondant au AA des autres agences].

" Cette décision résulte notamment d'une appréciation pessimiste de Fitch quant aux perspectives de croissance de la France et de sa trajectoire de dette. Elle sous évalue les conséquences des réformes de structure adoptées depuis plusieurs mois par le gouvernement français : réforme de l'assurance chômage, réforme des retraites, baisse des impôts de production ", explique le ministre dans un communiqué publié le 29 avril dernier.

Le ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique rappelle la détermination totale du Gouvernement à rétablir dans les quatre années qui viennent les comptes publics afin de revenir à un déficit public de 2,7% en 2027 et de faire baisser la dette de manière continue. Cette détermination a été réaffirmée par la présentation d'un programme de stabilité accélérant le désendettement de la France.