L'agence de sécurité américaine déclare que le système de suivi a échoué lors d'une collision à l'aéroport de LaGuardia

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* La présidente du NTSB déclare que le camion de l'aéroport de LaGuardia qui est entré en collision avec le jet AC Express n'avait pas de transpondeur

* Le NTSB a déclaré que deux contrôleurs travaillaient dans la section vitrée de la tour

* Les accidents aériens sont généralement dus à de multiples facteurs

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(Ajoute des détails du briefing et des précisions sur les transpondeurs) par David Shepardson et Allison Lampert

Le National Transportation Safety Board (NTSB) a déclaré mardi qu'un système qui aurait permis à un contrôleur de l'aéroport de New York de suivre les mouvements des avions et des véhicules n'a pas donné l'alerte lors de la collision de dimanche soir entre un avion commercial d'Air Canada AC.TO et un camion qui a tué deux pilotes.

Le NTSB, une agence de sécurité indépendante, mène l'enquête sur la collision mortelle du CRJ-900 d'Air Canada Express avec un camion de pompiers à l'aéroport de LaGuardia. Le vol, opéré par le partenaire régional Jazz Aviation, comptait 72 passagers et quatre membres d'équipage.

Le camion, qui était en route pour aider un autre avion qui avait signalé une urgence, a traversé la piste seulement neuf secondes avant le crash, selon l'enregistreur de la voix du cockpit de l'avion.

"ASDE-X n'a pas généré d'alerte en raison de la proximité des véhicules qui fusionnaient et sortaient de la piste, ce qui a empêché la création d'une trajectoire de haute confiance", a déclaré Jennifer Homendy, présidente du NTSB, à la presse à New York.

L'ASDE-X, ou Airport Surface Detection Equipment Model X, est un système de surveillance conçu pour réduire les incursions sur piste. Il permet aux contrôleurs aériens de suivre les mouvements des avions et des véhicules au sol.

LE CAMION N'AVAIT PAS DE TRANSPONDEUR

Mme Homendy a également indiqué que le camion n'était pas équipé d'un transpondeur, contrairement à des véhicules similaires dans d'autres aéroports des États-Unis. L'administration fédérale de l'aviation a encouragé les aéroports à équiper les camions de pompiers de transpondeurs, car cela permet de suivre plus facilement les mouvements des véhicules dans les aéroports très fréquentés.

Elle a ajouté qu'il n'est pas certain qu'une technologie d'alerte aurait permis d'éviter l'incident en raison de la rapidité avec laquelle il s'est produit.

Les crashs aériens sont généralement dus à de multiples facteurs, l'enquête ayant pour but d'améliorer la sécurité aérienne et non d'attribuer des responsabilités.

Les experts américains en sécurité aérienne ont déclaré que les communications entre l'avion ⁠qui atterrissait, le contrôleur et les camions seraient des éléments clés de l'enquête. La collision a soulevé des questions sur la charge de travail du contrôleur et sur les effectifs de l'aéroport de New York, très fréquenté.

Le NTSB, qui tire la sonnette d'alarme depuis des années au sujet des accidents évités de justesse et des incursions sur piste, a constaté le mois dernier que la collision aérienne mortelle entre un jet régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère de l'armée, survenue le 20 janvier 2025, était due en partie au fait que la charge de travail élevée avait "dégradé les performances des contrôleurs et leur connaissance de la situation".

Mme Homendy a déclaré que la tour disposait d'un personnel standard pour un dimanche soir. Elle a ajouté que deux contrôleurs travaillaient dans une section vitrée de la tour de contrôle de l'aéroport.

Mme Homendy a déclaré mardi que le NTSB interrogera le contrôleur local qui a commencé à travailler à 22 h 45 (heure de l'Est) après un changement de quart 15 minutes plus tôt et dont les interactions avec les différents avions et le camion ont été entendues sur le site liveatc.net. Un autre contrôleur était chargé d'autoriser le départ des avions.

On ignore qui exerçait les fonctions de contrôleur au sol ou donnait des instructions aux véhicules de l'aéroport.

Ce sont les contrôleurs aériens qui décident quand les avions peuvent atterrir et décoller, et quand les véhicules au sol peuvent pénétrer sur les pistes. Selon l'enregistrement, le contrôleur qui a demandé au vol d'Air Canada d'atterrir essayait de trouver une porte d'embarquement pour un autre vol de United Airlines UAL.O qui s'était plaint d'une mauvaise odeur.

L'incident a soulevé des questions quant à savoir si le contrôleur a été distrait par le vol de United Airlines, qui avait déclaré une urgence.

"Je ne voudrais pas que l'on pointe du doigt les contrôleurs et que l'on dise qu'il y a eu distraction", a-t-elle déclaré. "Il s'agit d'un environnement où la charge de travail est importante"