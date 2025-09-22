L'agence de cybersécurité de l'Union européenne déclare qu'un ransomware tiers est à l'origine des perturbations dans les aéroports.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'agence de cybersécurité de l'Union européenne a déclaré lundi que les perturbations aéroportuaires causées par des problèmes avec les systèmes d'enregistrement automatique étaient dues à un incident de ransomware provenant d'un tiers.

"Le type de ransomware a été identifié. Les forces de l'ordre sont impliquées dans l'enquête", a déclaré l'agence ENISA dans un communiqué.