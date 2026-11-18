Le Centre national de cybersécurité britannique (NCSC) a exhorté mercredi les organisations à maintenir leurs systèmes à jour et à réduire leur vulnérabilité face aux cyberattaques, après que les autorités américaines et sud-coréennes ont alerté de l’existence de failles critiques dans le langage de programmation Java, largement utilisé.
“Nous invitons vivement les organisations à continuer de suivre les recommandations des éditeurs en matière de bonnes pratiques et à maintenir leurs systèmes à jour, dans le cadre de cette vague de correctifs en cours,” a déclaré Ollie Whitehouse, directeur technique du NCSC.
Il a ajouté que la recherche de vulnérabilités et le développement d’exploits assistés par l’IA étaient en train de redéfinir le paysage des cybermenaces en permettant de mettre au jour plus rapidement et plus facilement les failles logicielles, et a déclaré que “toutes les organisations devraient évaluer activement et réduire au minimum leur surface d’attaque externe en cette période sans précédent.”(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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