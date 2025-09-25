 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
45 630,31
0,00%
L'agence brésilienne de l'environnement approuve les résultats des exercices d'urgence de Petrobras à Foz do Amazonas
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 00:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le test est considéré comme la dernière étape avant qu'agence Ibama n'accorde une licence de forage dans la région offshore sensible

*

La décision met en lumière les tensions entre la politique énergétique et climatique du Brésil à l'approche du sommet de la COP30

*

La région est considérée comme la frontière pétrolière la plus prometteuse de Petrobras

(Refonte à partir d'informations provenant de documents et de sources) par Fabio Teixeira

Petrobras a réussi un test d'intervention d'urgence exigé par les régulateurs environnementaux dans le bassin de Foz do Amazonas mercredi, selon des documents consultés par Reuters, marquant une victoire pour l'entreprise pétrolière publique dans son objectif de forer dans la région sensible sur le plan de l'environnement.

Le test , effectué en août, devrait être la dernière étape avant qu'agence environnementale brésilienne Ibama ne décide d'accorder ou non une licence de forage, que l'entreprise cherche à obtenir depuis des années.

Dans sa décision, Ibama a demandé que des ajustements soient apportés au plan d'intervention d'urgence avant d'achever le processus d'octroi de la licence, selon les documents.

L'exercice, destiné à mesurer la réaction de Petrobras en cas de marée noire, a mobilisé plus de 400 personnes, ainsi que des ressources logistiques telles que de grands navires, des hélicoptères et une plate-forme de forage positionnée sur le site où le puits doit être foré.

Le procès-verbal d'une réunion tenue par le personnel d'Ibama montre qu'il n'y a pas eu de consensus au départ sur la question de savoir si Petrobras avait réussi le test. Mais le rapport final de l'agence a approuvé le test, en listant des "points d'attention et d'amélioration"

"Oui, pour ce qui compte, il a été approuvé", a déclaré à Reuters une source proche du processus décisionnel d'Ibama.

La région proche de l'embouchure de l'Amazone est considérée comme la frontière pétrolière la plus prometteuse de Petrobras, partageant la géologie avec la Guyane voisine, où Exxon Mobil

XOM.N développe d'énormes gisements. L'industrie pétrolière estime qu'il existe un potentiel important de découverte de grandes réserves de pétrole et de gaz dans la région, qui fait partie de ce que l'on appelle la marge équatoriale du Brésil.

Mais la décision d'Ibama intervient alors que le Brésil se prépare à accueillir le sommet mondial sur le climat COP30 en novembre dans la ville amazonienne de Belem, un rôle qui place le pays en position d' exhorter la communauté internationale à accélérer la transition vers l'abandon des combustibles fossiles. Le contraste frappant entre les politiques énergétiques du Brésil et ses ambitions en matière de climat a suscité de vives critiques de la part des défenseurs de l'environnement.

Lors d'une vente aux enchères de blocs pétroliers en juin , deux consortiums comprenant Petrobras et Exxon Mobil ont obtenu 10 blocs dans la région, tandis qu'un consortium dirigé par Chevron, y compris la société d'État chinoise CNPC, a acquis neuf blocs .

En 2023, Ibama a refusé à Petrobras une demande de forage dans la région, ce dont l'entreprise a immédiatement fait appel, attisant les divisions au sein du gouvernement brésilien entre les défenseurs de l'environnement et les alliés qui poussent à l'exploitation du pétrole et du gaz dans la région.

Pour Petrobras, le test d'intervention d'urgence constituait la dernière étape du processus d'autorisation environnementale. Le directeur d'Ibama, Rodrigo Agostinho, doit encore prendre une décision finale sur l'octroi ou le refus de la licence, et n'a pas de date limite pour le faire.

Environnement

Valeurs associées

EXXON MOBIL
114,550 USD NYSE +0,49%
Gaz naturel
2,85 USD NYMEX -0,35%
PETROBRAS
5,8000 EUR Sibe +4,50%
PETROBRAS NCPP
5,1200 EUR Sibe +0,20%
Pétrole Brent
69,14 USD Ice Europ +1,99%
Pétrole WTI
64,81 USD Ice Europ +1,81%
