L'agence américaine vote pour renforcer les restrictions imposées aux entreprises technologiques chinoises considérées comme des menaces

Commission fédérale des communications (FCC) a voté mardi pour renforcer les restrictions sur les équipements de télécommunications fabriqués par des entreprises chinoises considérées comme des risques pour la sécurité nationale, la dernière d'une série de mesures américaines visant Pékin. L'autorité américaine de régulation des télécommunications avait déjà inscrit des entreprises telles que Huawei, ZTE 000063.SZ , China Mobile 600941.SS et China Telecom 601728.SS sur la liste dite "couverte", qui interdit à la FCC d'autoriser l'importation ou la vente de nouveaux équipements provenant de ces entreprises. La FCC a voté par 3 voix contre 0 pour interdire l'autorisation d'appareils contenant des composants provenant d'entreprises figurant sur la liste et a habilité l'agence à interdire la vente d'appareils de la liste couverte précédemment autorisés dans des cas spécifiques. "Il s'agit là de lacunes que de mauvais acteurs pourraient utiliser pour menacer la sécurité de nos réseaux", a déclaré Brendan Carr, président de la FCC. "Les adversaires étrangers de l'Amérique sont constamment à la recherche de moyens d'exploiter les vulnérabilités de notre système

Au début du mois, Carr a déclaré que les principaux sites américains de vente en ligne avaient supprimé plusieurs millions d'annonces de produits électroniques chinois interdits, dans le cadre d'une opération de répression menée par l'agence .

Les articles retirés figuraient sur la liste américaine des équipements interdits ou n'étaient pas autorisés par l'agence, comme les caméras de sécurité domestique et les montres intelligentes de sociétés telles que Huawei, Hangzhou Hikvision

002415.SZ , ZTE et Dahua Technology Company 002236.SZ .

La FCC a publié ce mois-ci un avis de sécurité nationale rappelant aux entreprises les articles interdits, notamment les équipements de vidéosurveillance.

Le 15 octobre, la FCC a déclaré qu' elle envisageait de révoquer l' autorité de la principale entreprise de télécommunications de Hong Kong, HKT, une filiale de PCCW

0008.HK , pour opérer aux États-Unis, en invoquant des problèmes de sécurité nationale. En mars, la FCC a déclaré qu'elle enquêtait sur neuf entreprises chinoises figurant sur la liste couverte, notamment Huawei, ZTE, Hytera Communications 002583.SZ , Dahua Technology Company, Pacifica Networks/ComNet et China Unicom (Americas)

0762.HK . La FCC a précédemment interdit à certaines entreprises chinoises de fournir des services de télécommunications aux États-Unis, en invoquant des problèmes de sécurité nationale.

Le mois dernier, la FCC a entamé une procédure visant à retirer la reconnaissance de sept laboratoires d'essai détenus ou contrôlés par le gouvernement chinois, en invoquant des problèmes de sécurité nationale aux États-Unis.